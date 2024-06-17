RT в Telegram
Подпишись

В Москве рассказали о ходе строительства дворца бракосочетаний в Митине

Короткая ссылка
Строители завершили монтаж монолитных конструкций будущего дворца бракосочетаний на Дубравной улице в столичном районе Митино (СЗАО).
В Москве рассказали о ходе строительства дворца бракосочетаний в Митине
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в настоящее время специалисты возводят перегородки и внутренние стены, проводят остекление и отделку фасадов.

По его словам, площадь будущего объекта составит свыше 2800 кв. м. В нём смогут ежегодно заключать браки более пяти-шести тыс. пар.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на ремонт соцобъектов и дворов в регионе направят 1,5 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить