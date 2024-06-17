В Москве рассказали о ходе строительства дворца бракосочетаний в Митине

Строители завершили монтаж монолитных конструкций будущего дворца бракосочетаний на Дубравной улице в столичном районе Митино (СЗАО).

Об этом информирует НСН.

По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в настоящее время специалисты возводят перегородки и внутренние стены, проводят остекление и отделку фасадов.

По его словам, площадь будущего объекта составит свыше 2800 кв. м. В нём смогут ежегодно заключать браки более пяти-шести тыс. пар.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на ремонт соцобъектов и дворов в регионе направят 1,5 млрд рублей.