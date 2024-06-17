В Москве рассказали о ходе строительства дворца бракосочетаний в Митине
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Об этом информирует НСН.
По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в настоящее время специалисты возводят перегородки и внутренние стены, проводят остекление и отделку фасадов.
По его словам, площадь будущего объекта составит свыше 2800 кв. м. В нём смогут ежегодно заключать браки более пяти-шести тыс. пар.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на ремонт соцобъектов и дворов в регионе направят 1,5 млрд рублей.