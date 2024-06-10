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В Крыму направят 1,5 млрд рублей на ремонт соцобъектов и дворов

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о выделении 1,5 млрд рублей на ремонт соцобъектов и дворов.
В Крыму направят 1,5 млрд рублей на ремонт соцобъектов и дворов
  • Gettyimages.ru
  • © Vladislav Zolotov

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на публикацию Аксёнова в соцсети.

«В связи с перевыполнением доходной части бюджета Крыма за первое полугодие 2024 года правительство республики направит 1 млрд 586 млн рублей на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий», — написал глава региона.

Он также отметил, что подробный план строительства, ремонта и реконструкции объектов разместят на сайтах министерств и ведомств региона.

Ранее в Министерстве содержания территорий и государственного жилищного надзора Московской области заявили о планах по ремонту 614 дворов до конца года.

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