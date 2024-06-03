В Подмосковье отремонтируют 614 дворов до конца года

В Министерстве содержания территорий и государственного жилищного надзора Московской области заявили о планах по ремонту 614 дворов до конца года.

Об этом сообщает 360.ru.

«Ремонт дворов — 5,4 млн рублей выделено, на 87 млн контракты ещё не заключены. По ямочному ремонту заключены все контракты. График опережают Сергиев Посад, Можайск и Реутов. По народным тропам западаний нет», — сказал глава ведомства Владислав Мурашов на заседании областного правительства.

О сроках и ходе исполнения работ жителей региона информируют через домовые чаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о предстоящем отключении горячей воды в регионе.