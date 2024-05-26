Продлён приём заявок на конкурс «Московские мастера» в сфере туризма

Продлён приём заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере туризма. Подать обращение можно до 7 июня.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В 2024 году конкурс проходит по таким профессиям, как администратор гостиницы и экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии).

«Средства, полученные в качестве приза за победу, можно направить на дополнительное образование или создание собственного проекта — так поступают многие финалисты», — говорится в сообщении.

После отбора состоятся очные этапы и подведение итогов конкурса.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек зарегистрировались на конкурс инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры города «Новатор Москвы».