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Продлён приём заявок на конкурс «Московские мастера» в сфере туризма

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Продлён приём заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере туризма. Подать обращение можно до 7 июня.
Продлён приём заявок на конкурс «Московские мастера» в сфере туризма
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В 2024 году конкурс проходит по таким профессиям, как администратор гостиницы и экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии).

«Средства, полученные в качестве приза за победу, можно направить на дополнительное образование или создание собственного проекта — так поступают многие финалисты», — говорится в сообщении.

После отбора состоятся очные этапы и подведение итогов конкурса.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек зарегистрировались на конкурс инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры города «Новатор Москвы».

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