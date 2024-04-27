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На выставке «Россия» представили достижения Подмосковья в строительстве жилья

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ представили результаты работы регионов в жилом строительстве. О достижениях Московской области рассказала министр жилищной политики Инна Федотова.
На выставке «Россия» представили достижения Подмосковья в строительстве жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«Московская область на протяжении последних десяти лет лидирует по вводу жилищного строительства в стране. Нужно отметить, что мы активно участвуем в разработке проектов комплексного развития территории. КРТ — это механизм, который позволяет не только развивать территории в части жилищного строительства, но и подводить дороги, строить социальные объекты, расселять наших жителей из ветхих бараков в комфортное жильё», — заявила Федотова.

Как отметили в региональном Министерстве жилищной политики, в мероприятии также участвовали главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина и первый замглавы ведомства Сергей Черепанов.

Ранее URA.RU сообщало, что на выставке «Россия» обновили экспозицию стенда ХМАО.

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