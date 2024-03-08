Производство ювелирных изделий в Москве выросло на 65%
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Городские производители ювелирных изделий и бижутерии активно наращивают производственные мощности. Благодаря поддержке города за 2023 год предприятия этой сферы выпустили продукции на 65,2% больше, чем за 2022-й», — сказал Ефимов.
По его словам, такому росту во многом способствовали финансовые и нефинансовые инструменты, а также ряд других мер, которые предлагают столичные власти.
Ранее телеканал «360» сообщал, что резидентами технополиса «Москва» стали 140 компаний.