Производство ювелирных изделий в Москве выросло на 65%

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице выросли объёмы производства ювелирных изделий и бижутерии.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Городские производители ювелирных изделий и бижутерии активно наращивают производственные мощности. Благодаря поддержке города за 2023 год предприятия этой сферы выпустили продукции на 65,2% больше, чем за 2022-й», — сказал Ефимов.

По его словам, такому росту во многом способствовали финансовые и нефинансовые инструменты, а также ряд других мер, которые предлагают столичные власти.

Ранее телеканал «360» сообщал, что резидентами технополиса «Москва» стали 140 компаний.