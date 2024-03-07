Врач Бурнацкая: правильное питание поможет укрепить ослабленный иммунитет

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая дала советы по укреплению ослабленного после зимы иммунитета.

Прежде всего, необходимо употреблять больше овощей и фруктов, чтобы получать больше витаминов и микроэлементов, необходимых организму в этот период, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Кроме того, Бурнацкая посоветовала включить в рацион кефир и кисломолочные продукты, которые содержат пробиотики — полезные бактерии, повышающие эффективность иммунной системы.

«Также к правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D, его ежедневный приём снижает долю заболеваемости сезонным гриппом более чем на 40%», — отметила врач.

Помимо этого, она посоветовала наладить полноценный сон и включить в свой распорядок физическую активность.

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