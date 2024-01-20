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Терапевт Чернышова рассказала о питании в период простуды

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Ангелина Шурпина
Терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.
Терапевт Чернышова рассказала о питании в период простуды
  • Gettyimages.ru
  • © BakiBG

По словам специалиста, во время болезни у людей, как правило, снижен аппетит, поэтому «насильно нагружать» ЖКТ не нужно.

Как пояснила врач, таким образом организм экономит силы, поэтому пища должна быть легкоусвояемой.

«Тяжёлые, жирные, мясные блюда, копчёности, маринады, маринованные овощи — этого ничего не нужно. Должна быть лёгкая диета: молочные блюда, яйцо, мясо птицы, желательно в виде фарша, чтобы было легко переварить. Такие блюда можно есть. Порции должны быть небольшими, а питание — разнообразным. А вот питья должно быть много, потому что обильное питьё — это залог того, что быстро выводятся из организма и возбудители болезни, и продуцируемые ими токсины, и вредные вещества», — рассказала Чернышова.

Она также порекомендовала употреблять как можно больше простой тёплой воды.

«Можно добавлять туда лимон, отвар клюквы, малины или липового цвета. Не нужно делать питьё сладким, а лучше совсем не добавлять сахар», — заключила врач.

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