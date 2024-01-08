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Дерматолог Галлямова рассказала о признаках обморожения

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Ангелина Шурпина
Профессор, доктор медицинских наук врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с RT рассказала о признаках обморожения и правилах оказания первой помощи.
Дерматолог Галлямова рассказала о признаках обморожения
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, при лёгкой степени обморожения обычно возникают покраснение и шелушение кожи. Как правило, это касается кончиков пальцев ног или рук.

«Более глубокие поражения — когда появляются покраснение и отёчность, самые тяжёлые, при которых без помощи врача не обойтись, — когда наступает некроз тканей», — отметила Галлямова.

По её мнению, тяжёлое обморожение встречается редко — в основном у людей, которые употребляют алкоголь, на фоне чего притупляются болезненные ощущения.

«Первое ощущение — онемение, впоследствии после обморожения при онемении наступает боль в кончиках пальцев, на этой стадии необходимо улучшить микроциркуляцию: растирать их, кожу, кончик носа», — объяснила врач.

Разогрев кончики пальцев, собеседница RT посоветовала воспользоваться увлажняющим жирным кремом, а также выпить горячий чай с имбирём.

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