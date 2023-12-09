Врач напомнила о необходимости использования солнцезащитных средств зимой

Врач-дерматолог Полина Ражева рассказала в беседе с RT, как защитить кожу в зимний период. Как объяснила специалист, часто на состояние кожи в холодное время года влияют не только погодные условия, но и воздух в помещениях, который из-за горячих батарей становится суше.

«Если кожа ваших рук и лица и без того склонна к сухости, лучше добавить в свой повседневный уход кремы с липидами, среди которых минеральные масла, парафин, воск, вазелин, силиконы. Они формируют на поверхности кожи защитную плёнку и за счёт этого препятствуют чрезмерной потере влаги», — пояснила специалист «СберЗдоровья».

По её мнению, для лица также рекомендуется использовать средства с такими компонентами, как керамиды, сквалан, растительные масла, гиалуроновая кислота и глицерин.

«Эти компоненты увлажняют кожу и за счёт этого помогают ей сохранять устойчивость к внешним воздействиям. А вот от агрессивных очищающих средств лучше отказаться: они могут дополнительно сушить кожу», — предупредила собеседница RT.

По её словам, такие продукты очищают лицо «до скрипа», в их составе есть поверхностно-активные вещества: лаурилсульфат натрия, лаурат натрия, кокоат натрия. Кроме того, дерматолог напомнила, что зимой всё равно нужно пользоваться солнцезащитными средствами.

«Особенно если человек использует косметические средства с такими активными компонентами, как кислоты, витамин С, ретинол и другие. Если же в уходе таких продуктов нет, можно ориентироваться на значение УФ-индекса: если он более трёх — защита от солнца необходима. Так вы обезопасите кожу от агрессивных солнечных лучей, ведь интенсивное воздействие солнца ускоряет процесс старения и повышает риск онкологических заболеваний кожи», — заключил врач.

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