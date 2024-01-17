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Появления в будущем напечатанных на 3D-принтере блюд ожидают 25% россиян

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, какой станет еда будущего, по мнению россиян. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Появления в будущем напечатанных на 3D-принтере блюд ожидают 25% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Dreamer Company

Согласно данным ЭФКО и A2:Research, больше половины россиян (61%) хотели бы попробовать еду будущего, для четверти из них (26%) причина заключается в повышенном интересе ко всему новому.

«Респонденты считают, что уже через 10—20 лет в их привычный рацион вполне могут войти растительное мясо (28%), для такого же числа россиян растительное мясо, молоко и йогурты уже стали более-менее привычными продуктами», — рассказали эксперты.

Как добавили специалисты, каждый четвёртый опрошенный представляет, что в будущем население планеты будет употреблять блюда, которые напечатаны на 3D-принтере (25%), инновационные сахарозаменители (22%), блюда из пробирки или биореактора (16%) и продукты из водорослей (14%).

По мнению участников опроса, чтобы вся еда стала такой, необходимо внедрение новых технологий в сельское хозяйство и пищевую промышленность (47%).

При этом четверть опрошенных (24%) считают, что только ухудшение экологических условий подтолкнёт человечество к переходу на новый уровень питания, а 20% опасаются, что таким поводом может стать перенаселение планеты, из-за чего обычных продуктов просто не хватит на всех.

По словам аналитиков, мотивацией попробовать блюда будущего уже сейчас для 23% участников опроса является возможность бесплатной дегустации такого продукта.

Пятая часть респондентов (22%) согласились бы перейти на еду будущего только за материальную компенсацию, а ещё 17% таким образом попытались бы побороть свой страх перед новым и неизведанным, отмечается в исследовании.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что аналитики провели опрос и выяснили, как россияне возвращаются в рабочий режим после праздников.

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