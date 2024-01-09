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Россияне назвали помогающие вернуться в рабочий режим после праздников способы

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, как россияне возвращаются в рабочий режим после праздников. RT ознакомился с результатами исследования.
Россияне назвали помогающие вернуться в рабочий режим после праздников способы
  • Gettyimages.ru

Так, больше половины опрошенных (62%) рассказали, что из года в год используют проверенные методы для возвращения в рабочий режим после длительного отдыха, а 39% россиян заявили, что для них этот процесс проходит легко и не требует применения особых практик, отмечается в исследовании «Авито Работы».

По словам экспертов, популярными способами стали восстановление привычного графика сна и пробуждения (28%), общение и встречи с коллегами (14%), возврат к здоровому питанию после новогодних застолий (13%), а также планирование — составление чёткого графика задач на первые рабочие дни (12%).

Кроме того, настроиться на продуктивный лад многим респондентам помогают сокращение рабочих часов в первые дни (11%), уборка дома или рабочего места (11%) и занятия спортом или утренние зарядки (11%), заявили аналитики.

Помимо этого, согласно опросу, нередко для полноценного выхода из праздничного режима россиянам требуются уборка новогодних украшений (9%) и чтение всех пропущенных писем и сообщений за время каникул (7%).

«Для некоторых респондентов лучшей мотивацией к работе становится покупка новых вещей: от ежедневника до делового костюма (4%), использование психических упражнений (4%), а также просмотр мотивационных видео или чтение книг о продуктивности (4%)», — сообщили специалисты.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. россиян.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 18% россиян будут работать в январские праздники. 

 

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