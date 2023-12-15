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Работать в новогодние праздники будут 18% россиян

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Анастасия Румянцева
Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 18% россиян будут работать в январские праздники. RT ознакомился с результатами исследования.
Работать в новогодние праздники будут 18% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

Отмечается, что среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сёстры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

При этом, как пояснили эксперты, мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (20 и 15% соответственно).

«Больше всего тех, кто проведёт первую январскую декаду на рабочем посту, среди россиян до 34 лет (22%)», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, согласно опросу, четыре из десяти опрошенных проведут большую часть январских каникул дома.

Помимо этого, специалисты выяснили, что 6% респондентов будут отдыхать на даче, 6% — в гостях у друзей и родственников.

В этот период путешествие по России планируют 4% участников, а лишь один из 100 поедет за границу, заключили аналитики.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие цели россияне поставили на 2024 год.

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