Работать в новогодние праздники будут 18% россиян
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Отмечается, что среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сёстры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.
При этом, как пояснили эксперты, мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (20 и 15% соответственно).
«Больше всего тех, кто проведёт первую январскую декаду на рабочем посту, среди россиян до 34 лет (22%)», — подчёркивается в исследовании.
Кроме того, согласно опросу, четыре из десяти опрошенных проведут большую часть январских каникул дома.
Помимо этого, специалисты выяснили, что 6% респондентов будут отдыхать на даче, 6% — в гостях у друзей и родственников.
В этот период путешествие по России планируют 4% участников, а лишь один из 100 поедет за границу, заключили аналитики.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.
Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие цели россияне поставили на 2024 год.