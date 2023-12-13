В 2024 году россияне мечтают увеличить доход и ложиться спать раньше полуночи
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Кроме того, более половины (60%) хотят освоить новую профессию, 43% — заниматься спортом один-два раза в неделю.
Также, как выяснили аналитики, чуть больше трети (37%) мечтают сменить работу, 36% хотят чаще высыпаться, ещё 30% — больше путешествовать.
Заняться своим хобби и выучить новый иностранный язык планируют 23% опрошенных, добавили эксперты.
Помимо этого, россияне рассказали, от каких вредных привычек хотят отказаться в следующем году в первую очередь.
«Опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на соцсети и мессенджеры, а ещё 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить», — сообщили специалисты.
Всего в опросе Skillfactory и FITMOST приняли участие более 1,2 тыс. жителей России.
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, чем россияне планируют заняться на новогодних каникулах.