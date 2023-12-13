В 2024 году россияне мечтают увеличить доход и ложиться спать раньше полуночи

Аналитики провели опрос и выяснили, какие цели россияне поставили на 2024 год. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство опрошенных (70%) мечтают увеличить свой доход.

Кроме того, более половины (60%) хотят освоить новую профессию, 43% — заниматься спортом один-два раза в неделю.

Также, как выяснили аналитики, чуть больше трети (37%) мечтают сменить работу, 36% хотят чаще высыпаться, ещё 30% — больше путешествовать.

Заняться своим хобби и выучить новый иностранный язык планируют 23% опрошенных, добавили эксперты.

Помимо этого, россияне рассказали, от каких вредных привычек хотят отказаться в следующем году в первую очередь.

«Опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на соцсети и мессенджеры, а ещё 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить», — сообщили специалисты.

Всего в опросе Skillfactory и FITMOST приняли участие более 1,2 тыс. жителей России.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, чем россияне планируют заняться на новогодних каникулах.