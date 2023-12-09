Новогодние праздники в кругу семьи планируют провести 47% россиян

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, чем россияне планируют заняться на новогодних каникулах. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, почти половина опрошенных (47%) проведут каникулы в кругу семьи.

Отмечается, что 31% респондентов отправятся в путешествие: 16% из них собираются посетить какой-нибудь российский город. По словам аналитиков, для этой цели идеально подходят города Золотого кольца.

Аналитики также подсчитали стоимость праздничных поездок с учётом средней цены из всех городов России до места назначения. Так, например, в Ярославль можно съездить на поезде всего за 2,5 тыс. рублей, рассказали в сервисе.

Кроме того, 8% россиян ответили, что праздники проведут на берегу океана — для этого можно поехать, например, в Таиланд.

«Перелёт на Пхукет и обратно обойдётся в 60 тыс. рублей, а номер в отеле можно забронировать за 4 тыс. рублей в сутки», — добавили представители компании.

А ещё 7% участников опроса сервиса хотят в зимние каникулы покорять горы на лыжах или сноуборде. Они могут рассмотреть один из лучших горнолыжных курортов Западной Сибири — Шерегеш.

«Поездка обойдётся в 20 тыс. рублей за билет до Новокузнецка и обратно, плюс около 6 тыс. рублей за ночь в гостинице», — пояснили специалисты.

Также, согласно исследованию, 26% россиян признались, что в каникулы хотели бы только есть и спать, 12% собираются пересмотреть все части «Гарри Поттера», а ещё 9% — читать или искать новое хобби.

Тем 16%, которые ответили, что на праздники хотели бы кататься на коньках и лепить снежки, эксперты порекомендовали отправиться в столицу: в Москве будет работать множество катков.

Перелёт туда и обратно обойдётся в среднем в 8 тыс. рублей, а ночь в отеле — в 4,5 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

Ещё 9% респондентов собираются провести каникулы с пользой: ходить по музеям и выставкам.

Ранее эксперты сервиса Туту.ру составили подборку, в какие города страны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стоит отправиться ради музеев.