Названы города России, куда стоит отправиться ради музеев

Эксперты сервиса Туту.ру составили подборку городов, в какие города страны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стоит отправиться ради музеев. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, в Казани находится один из крупнейших художественных музеев России.

«Загляните туда, чтобы увидеть древнерусскую иконопись, европейскую гравюру и русскую живопись, в том числе знаковые работы Репина, Шишкина, Фешина и многих других художников. А чтобы узнать историю региона, отправляйтесь в Национальный музей Республики Татарстан», — посоветовали аналитики.

Также эксперты порекомендовали съездить в Самару.

«Главная точка на карте города для любителей искусства — Самарский областной художественный музей, где и Куинджи, и Поленов, и Репин, и Суриков. Последние два художника связаны с историей Самары. Если вам по душе не только искусство, но и космос, посетите музей «Самара космическая». Там можно узнать, почему Самару называют космической столицей России, а ещё купить еду в тюбиках в качестве сувенира», — отмечается в исследовании.

Далее в рейтинге идёт Саратов. Как добавили специалисты, визит в этот город будет неполным без Радищевского музея, одного из старейших в России.

«В коллекции — произведения русских художников: основателя музея Боголюбова, Рокотова, Брюллова, Левитана и многих других. Безусловно, европейское искусство тоже представлено: например, в музее можно увидеть картину великого итальянца Вазари», — пояснили в сервисе.

В Екатеринбурге представители компании советуют зайти в Музей истории города.

«И не пропустите музей изобразительных искусств, где, помимо других сокровищ, хранится уникальный Каслинский чугунный павильон», — объяснили они.

Также в список был включён Владивосток. По мнению аналитиков, один из лучших музеев города — Приморская государственная картинная галерея.

«А в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева можно увидеть 600 тыс. предметов — подлинных хранителей истории края», — подчёркивается в рейтинге.

По словам экспертов, также необходимо побывать в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова — до конца декабря там проходит выставка, посвящённая русскому классическому искусству.

В Перми специалисты советуют музей современного искусства PERMM — он считается ведущим за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

«В музее представлены работы современных российских художников — не только из Перми, но и из других регионов России. До февраля 2024 года в музее можно увидеть, например, необычную инсталляцию, посвящённую проблеме чистой воды», — заключили в сервисе.

Ранее аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых «сказочных» регионов России.