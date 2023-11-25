Костромская и Архангельская области вошли в рейтинг «сказочных» регионов России

Аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых «сказочных» регионов России. RT ознакомился с результатами исследования.

Один из таких регионов — Костромская область, которая считается родиной Снегурочки, рассказали эксперты Туту.ру.

«Если Дед Мороз живёт в Великом Устюге, то его внучка предпочитает Костромскую область. В родном регионе у Снегурочки много «недвижимости»: есть терем и резиденция в Костроме, а также ещё одна резиденция в Щелыкове. Вблизи этого села Александр Островский и сочинил пьесу «Снегурочка», — отметили в сервисе.

Далее идёт Архангельская область, которую связывают с ещё одним сказочным персонажем — Иванушкой-дурачком.

«Иванушка-дурачок предпочитает Русский Север, а именно район Кенозера в Архангельской области. Там, в Кенозерье, рядом с деревней Вершинино, жил учёный-фольклорист Александр Нечаев. Он, собрав множество народных сказаний, реабилитировал образ Иванушки, объяснив, что на самом деле он не дурачок, а очень даже умный малый. Книгу Нечаева «Иван меньшой — разумом большой» переиздавали десятки раз. Сейчас в Кенозерье открыт национальный парк, и это одно из самых красивых мест региона», — отмечается в исследовании.

Также специалисты посоветовали посетить Ульяновскую область.

«Оказывается, в Ульяновске родился не только Ленин, но и Колобок. Во всяком случае, об этом говорят местные краеведы. Именно в Ульяновске, тогда ещё Симбирске, круглые хлебные колобки назывались колебятками. Поэтому и Колобка решили «прописать» там», — добавили в сервисе.

Кроме того, эксперты напомнили, что в Ростове Великом (Ярославская область) находится частный музей Царевны-лягушки.

«Говорят, у племени меря, которое раньше жило в этих краях, лягушка считалась священным существом. Так что Ростов Великий вполне мог бы быть родиной сказочной зелёной царевны. В музее можно увидеть коллекцию лягушек и поучаствовать в интерактивных играх», — пояснили они.

Считается, что сказочная Жар-птица обитает в Палехе (Ивановская область)— небольшом посёлке городского типа.

«Там зародились известные на всю страну школы иконописи и лаковой миниатюры. Часто это место называют посёлком художников — здесь царит атмосфера творчества. Рассказывают, что Жар-птица пролетала мимо этих краёв, взмахнула огненными крыльями — так появилась удивительная поляна, где решили обосноваться творческие люди. И впоследствии вокруг их мастерских и домов и вырос маленький и уютный Палех. Конечно, это всего лишь легенда, но очень красивая», — подчёркивается в материале.

Отмечается, что родиной Конька-Горбунка считается Тюменская область, город Ишим.

«Тут всё просто: в Ишимском уезде родился автор сказки Пётр Ершов. Сегодня красочные издания «Конька-Горбунка» можно купить и в Ишиме, и в Тобольске, и в других городах региона», — рассказали в компании.

Родиной Змея Горыныча считается Тверская область, а именно деревня Гадово, которая сейчас называется иначе — посёлок Приволжский.

«По одному из преданий, рядом с Гадовом находилось «море Змеево», где и родился Горыныч. А сейчас в Приволжском решили открыть Музей гадов», — заключили эксперты.

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