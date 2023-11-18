Алтай, Хакасия и Якутия вошли в топ самых самобытных регионов России

Аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых самобытных регионов России. RT ознакомился с результатами исследования.

В начале рейтинга — Алтай. Как отметили аналитики, там живут сразу несколько народностей, и у каждой из них — свои традиции и обряды.

«Но их всех объединяет любовь к природе и родной земле. Традиционными занятиями алтайцев всегда были скотоводство, ковка и резьба по дереву. А ещё на Алтае знают толк в целебных травах и снадобьях. Алтайцы верят в духов — к ним в регионе относятся с большим почтением. Священной силой часто наделяют озёра, реки и горные вершины. И конечно, на Алтае есть шаманы: местные ходят к ним в сложных житейских ситуациях или чтобы пройти обряд очищения. Сейчас Алтай становится у путешественников всё популярнее — если планируете отправиться туда на зимние каникулы, лучше планируйте поездку заранее», — посоветовали эксперты Туту.ру.

Также специалисты порекомендовали обратить внимание на Хакасию. По их словам, этот регион пока не приобрёл такую туристическую популярность, как Алтай, но ему тоже есть чем удивить путешественника.

«Здесь и бескрайние степи, и кристально чистые озёра, и живописные горы. Многие из мест считаются священными, ведь в Хакасии до сих пор распространён шаманизм. Традиции хакасов — переплетение обычаев кочевников и таёжных охотников. В основе их культуры — взаимопомощь, уважение к старшим и забота о природе. Особенно в Хакасии почитается берёза: это дерево считается священным для местных жителей», — рассказали в компании.

Бурятия — ещё один регион на стыке европейской и азиатской культур, подчёркивается в исследовании.

«Во главу угла здесь всегда ставят семью: уважение к старшим у бурятов в крови. Жители региона — хлебосольные люди, которые любят принимать гостей и даже дарят им подарки. Буряты едят много мяса, часто готовят буузы — локальную разновидность пельменей с отверстием в верхней части. В этом регионе тоже трепетно относятся к природе: считается, что у каждого дерева, водоёма или камня есть свой дух, поэтому ни в коем случае нельзя ломать ветки или плевать в озёра. Жемчужина Бурятии — величественный Байкал, который для местных жителей считается священным местом», — отметили представители сервиса.

Кроме того, по данным компании, Якутия — один из самых загадочных регионов России.

«Регион традиционно славится изделиями из меха и серебром: местные мастера создают украшения с замысловатыми узорами — их поделки известны далеко за пределами региона. Якутская кухня полностью соответствуют суровому климату: здесь едят много мяса, даже жеребятину. Используют все части туши, включая потроха. Популярна и сырая рыба, строганину вполне можно отнести к традиционным якутским блюдам. Якуты чтят традиции предков: например, они верят, что у каждого предмета или явления есть свой покровитель — дух дороги, леса, ветра, грома и молнии. В некоторых домах до сих пор практикуют обряд под названием «кормление огня»: в очаг бросают пищу и окропляют его молоком или кумысом», — поделились аналитики.

Также в сервисе напомнили: несмотря на то что в последнее время Камчатка становится всё более туристическим регионом, диких мест здесь хватает.

«До многих красивых мест можно добраться только на вертолёте или вездеходе. Местные жители сохранили свой язык и занимаются традиционными ремёслами: например, делают украшения из оленьих рогов. Есть здесь и специальные обряды, связанные с выманиванием рыбы из реки, чтобы рыбалка прошла удачно», — пояснили представители.

Помимо этого, в рейтинг были включены Курильские острова.

«Острова, которые относятся к Сахалинской области, напоминают другую планету. Здесь бурная растительность, горячие источники, причудливые леса и даже вулканы. Самолёты на Курилы летают не по расписанию, а по фактической погоде, поэтому сюда стоит ехать только тем, кто не боится выбиться из графика. На Курилах живут айны — очень самобытный народ со своими культурными традициями. Например, по их обычаям нельзя убивать змей: в человека, нарушившего такое правило, может вселиться злой дух. Интересна и традиционная одежда этого народа: её делают из рыбьей кожи и растительных материалов, например коры вяза», — заключили аналитики.

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