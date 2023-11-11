Специалисты посоветовали взять с собой в путешествие осенью дождевик и запасную обувь

Специалисты из сферы путешествий рассказали RT, какие вещи стоит взять с собой в поездку в холодное время года. Так, в число необходимых туристу принадлежностей, по их словам, должны войти тёплая одежда, дополнительная пара обуви и дождевик.

В первую очередь, в тур осенью или зимой эксперты порекомендовали взять с собой как минимум две пары обуви. Запасная пара может понадобиться в том случае, если основная промокнет, порвётся или натрёт ногу, рассказали представители сервиса путешествий «Туту.ру».

«Вероятно, запасные ботинки не понадобятся, но это тот случай, когда лучше перестраховаться», — уточнили они.

Также внимание стоит обратить на тонкие куртки, дутые жилеты и свитеры на пуговицах. Их можно использовать в качестве дополнительного слоя, чтобы утеплиться в непогоду.

«Если будет тепло, их можно снять, а в холодные дни такие вещи обязательно согреют. Верхняя одежда пусть тоже будет удобной и функциональной — например, вместо длинного пальто лучше взять куртку», — добавили специалисты сервиса.

Если вы летите «из зимы в лето», не стоит отправляться в поездку в шортах и футболке и убирать всё тёплое в багаж. Холодно может быть и в аэропорту, и на борту, поэтому обязательно захватите с собой тёплые вещи, посоветовали специалисты.

Кроме того, в поездке может пригодиться дождевик, который занимается меньше места, чем зонт, косметичка и аптечка, сумка для прогулок.

Вместе с тем эксперты порекомендовали туристам быть практичнее в поездках, особенно в холодное время года. Например, по их словам, не нужно экспериментировать со стилем и брать с собой много новых вещей. А чтобы в чемодане осталось больше свободного места, специалисты дали совет сворачивать вещи в рулон, а не складывать стопками.

Ещё один важный совет — завести зубную щётку и расчёску для поездок, которые можно использовать утром, не доставая из чемодана, куда они были упакованы ещё вечером.

Ранее RT сообщал, что эксперты составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В этот список вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.