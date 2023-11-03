Аналитики назвали Калмыкию и Индию необычными местами для поездок на ноябрьские праздники

В преддверии длинных выходных по случаю Дня народного единства аналитики назвали RT самые необычные туристические направления для путешествия в период с 4 по 6 ноября. Так, в список наиболее неожиданных, по их мнению, вошли Калмыкия, Индия и Узбекистан.

Первое место в топе, составленном сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, заняла Калмыкия — центр российского буддизма.

«Посетите красивую резную пагоду Семи дней, зайдите в Золотую обитель Будды Шакьямуни и узнайте побольше о регионе в Национальном музее Калмыкии. Погода идеально подойдёт для долгих прогулок: столбик термометра держится на отметке +5 °С», — отметили эксперты.

Средняя стоимость номера в отелях Калмыкии составит 2,8 тыс. рублей в сутки.

Далее в списке расположилась Ингушетия. В начале ноября на Кавказе ещё тепло: днём примерно +7 °С. В это время можно отправиться на экскурсии по старинным башенным комплексам.

«Самый известный из них — Вовнушки — находится в Гулойхийском ущелье. Он состоит из двух четырёхъярусных замков, которые когда-то соединял подвесной мост», — рассказали аналитики.

Номер в местном отеле можно забронировать за 3 тыс. рублей в сутки.

Третью строчку занял Мурманск, где за три дня можно успеть многое: попробовать арктическую кухню, отправиться на рыбалку, познакомиться с оленями и покататься на собачьих упряжках.

«Если повезёт, то в ходе морской прогулки вы увидите китов, а ещё в это время года есть большая вероятность застать северное сияние», — добавили представители сервиса.

Остановиться в мурманском отеле можно примерно за 3,4 тыс. рублей в сутки.

Говоря о зарубежных поездках, эксперты выделили Самарканд (Узбекистан), Бишкек и окрестности (Киргизия), а также Дели (Индия).

В Самарканде стоит посетить мавзолеи Гур-Эмир и Шахи Зинда, в Киргизии — озеро Иссык-Куль, а в Дели — красный форт, Кашмирские ворота и рынок специй с 400-летней историей.

Ранее RT сообщал, что эксперты составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В него вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.