В октябре отели стали самым популярным типом размещения у туристов в России

Аналитики из сферы организации отдыха сообщили RT, что туристы, путешествующие по России, в октябре чаще всего отдавали предпочтение проживанию в отелях — 78,5% бронирований. Второе место в соответствующем рейтинге досталось апартаментам — 12,2%.

В путешествиях по России туристы чаще всего предпочитают жить в отелях: 78,5% бронирований в октябре. По словам аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, за год эта доля почти не изменилась.

Средняя стоимость ночи в российской гостинице составила 6,5 тыс. рублей.

На втором месте по популярности оказались апартаменты с 12,2% бронирований. В сравнении с октябрём 2022-го спрос на них вырос на 34,1%.

Остановиться на сутки в таком виде размещения можно было за 4,2 тыс. рублей.

Далее в списке идут мини-гостиницы, которые выбрали 3,5% гостей (3,7 тыс. рублей), хостелы с 3,3% (1,3 тыс.) и гостевые дома с 2,4% (4 тыс.).

За границей, как уточнили аналитики, наибольшей популярностью у российских путешественников также пользовались отели. Их выбирали в 83,4% случаев — как и годом ранее.

Номер в зарубежной гостинице в октябре стоил в среднем 15 тыс. рублей за ночь.

В свою очередь, апартаменты привлекли 7,8% туристов (-11,4% в сравнении с октябрём 2022-го). Забронировать их можно было примерно за 10 тыс. рублей в сутки.

На третьем месте по популярности оказались гостевые дома, в которых останавливались 3,9% россиян. Проживание там могло обойтись примерно в 12 тыс. рублей. Почти столько же путешественников, или 3,6%, отдавали предпочтение хостелам (5 тыс. рублей).

Менее остальных востребованы за границей оказались мини-гостиницы — 0,5% (5,5 тыс. рублей в сутки).

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