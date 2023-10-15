Жителям Москвы посоветовали поехать в Серпухов и Тулу на ноябрьские праздники

Эксперты сервиса путешествий «Туту.ру» составили список городов, куда можно отправиться из столицы на предстоящие длинные выходные с 4 по 6 ноября. В рейтинг наиболее примечательных в этом отношении мест специалисты включили в том числе Воронеж, Тулу, Серпухов и Углич.

Первым из городов, попавших в топ, стал Серпухов, находящийся примерно в 100 км от Москвы. До него можно добраться на машине, автобусе или электричке (билет на общественный транспорт обойдётся минимум в 300 рублей по полному тарифу).

Серпухов отлично подойдёт для короткого, но увлекательного путешествия. У туристов будет возможность подняться на смотровую площадку Соборной горы, заглянуть в историко-художественный музей, а в хорошую погоду — доехать до музея-заповедника «Мелихово», связанного с Чеховым.

Ещё один подходящий для поездки в выходные город — Тула. Она расположена примерно в 180 км от столицы. До Тулы можно доехать на поезде, в том числе на «Ласточке», автобусе или машине. Стоимость билета на общественный транспорт начинается от 600 рублей.

В Туле эксперты советуют обратить внимание на модные кластеры «Искра» и «Октава», набережную, побывать в кремле, купить в подарок близким пряники и пастилу.

Следующий пункт назначения — Углич, маленький город на Волге, находящийся примерно в 240 км от Москвы. Лучше всего до Углича доехать на поезде, билет обойдётся минимум в 1 тыс. рублей.

В этом городе стоит побывать на экскурсии в музее при Угличской ГЭС, посетить кремль и церковь Димитрия на Крови.

В 310 км от столицы находится Рыбинск, и это ещё одна точка на карте для желающих отправиться в путешествие на предстоящие выходные. Сюда можно добраться на машине, автобусе или поезде, стоимость билета составит примерно 1 тыс. рублей.

В Рыбинске специалисты рекомендуют дойти до местной Красной площади, узнать о жизни знаменитых шведских предпринимателей — братьев Нобель — и прогуляться по волжской набережной.

Замыкают рейтинг Кострома (340 км от Москвы) с Теремом Снегурочки, Нижний Новгород (400 км от столицы) с Чкаловской лестницей и Воронеж (514 км) с Дивногорьем.

Ранее RT передавал, какие российские смотровые площадки эксперты включили в список лучших.