Псков и Абхазия вошли в рейтинг лучших направлений для внезапных путешествий

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг направлений, куда можно быстро спланировать короткую поездку. В него среди прочих попали Псков, Абхазия и Стамбул.

Одним из лидеров рейтинга специалисты назвали признанную столицу Золотого кольца России — Ярославль.

«Древний город с тысячелетней историей стоит того, чтобы провести там хотя бы восемь часов. Вам наверняка захочется прогуляться по красивой набережной, пройтись по стрелке, где встречаются Волга и Которосль, зайти в Ярославский музей-заповедник и осмотреть красивые местные церкви», — рассказали аналитики.

Ещё одна идея для путешествия выходного дня — доехать до Владимира и до соседнего Суздаля, заглянуть в живописную Кидекшу.

«В этих местах вас ждёт невероятная концентрация старинных белокаменных церквей и монастырей, а ещё сюда приезжают за тем самым русским духом», — сказали эксперты.

Следующая точка на карте — Нижний Новгород. Совсем недавно город отметил своё 800-летие, к этому событию его основательно обновили и преобразили.

«Сегодня это одно из самых популярных туристических направлений в Центральной России. Здесь множество старинных памятников и церквей, просторная набережная и несколько десятков модных кафе», — отметили представители сервиса.

Настоящее путешествие в Древнюю Русь можно совершить, добравшись до Пскова: большинству достопримечательностей города не одна сотня лет, многие из них внесены в списки культурного наследия России. Здесь можно прогуляться по крепостным стенам, заглянуть в палаты именитых родов, а после — отдохнуть на современной набережной.

Если хочется отправиться подальше, обратите внимание на Кавказские Минеральные Воды. Прогулки по терренкурам, дегустация минеральной воды и вечер в спа-отеле — всё это можно успеть за пару дней.

«Также советуем доехать до Пятигорска, откуда удобнее всего путешествовать по окрестностям: вам наверняка захочется посетить Кисловодск, Железноводск и Ессентуки, чтобы сравнить вкус минералки и красоту горных пейзажей», — посоветовали аналитики.

Для желающих отправиться за границу тоже есть несколько вариантов: Минск, Астана, Бишкек, Абхазия и Стамбул.

Так, в Минск многие едут за эстетикой Советского Союза, которая сохранилась здесь в своём лучшем проявлении, в Астану — за погружением в настоящий город будущего, культурный и экономический центр Казахстана.

Бишкек, в свою очередь, подойдёт ценителям азиатского колорита, садов и парков, а Абхазия — любителям тёплого моря, солнца и отсутствия толп туристов.

Замыкает рейтинг турецкий Стамбул, город контрастов и котов, древний Константинополь, наследие Византийской империи.

«За пару дней можно успеть немало. Например, обойти большинство традиционных достопримечательностей: Голубую мечеть, собор Святой Софии, дворец Топкапы. Затеряться в переулках Гранд-базара. Совершить прогулку по Босфору. Посетить Принцевы острова... а ещё побывать в одном из хаммамов, заглянуть в район Кадыкёй, пройтись по магазинам в Нишанташи», — резюмировали эксперты.

Ранее RT со ссылкой на представителей сервиса путешествий «Туту.ру» рассказал, какие смотровые площадки в российских регионах можно назвать самыми красивыми.