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Аналитики включили Язык Тролля и Розу Пик в число лучших смотровых площадок России

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Ксения Калинкина
Эксперты сервиса путешествий «Туту.ру» исследовали необычные смотровые площадки в разных регионах России и выбрали десять лучших. В их число в среди прочих вошли Язык Тролля в Дагестане, звонница Ярославского музея-заповедника, а также Роза Пик в Краснодарском крае.
Аналитики включили Язык Тролля и Розу Пик в число лучших смотровых площадок России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Так, рейтинг возглавила скала Язык Тролля в Дагестане. Другое название локации, откуда открывается вид на горы и долину реки Аварское Койсу, — Девичья скала.

«По легенде, раньше невесты считали, что лучше сброситься с вершины, чем выйти замуж за нелюбимого», — уточнили специалисты. 

Второе место в топе досталось Чиркейской ГЭС (Дагестан), которую можно посетить лишь в рамках экскурсии. 

Тройку лидеров замыкает звонница Ярославского музея-заповедника (Ярославская область).

«Когда-то действующий в Ярославле Спасо-Преображенский мужской монастырь — теперь музей-заповедник с комплексом древнейших построек. Подъём на площадку не входит в билет и обойдётся в дополнительные 250 рублей. С верхнего яруса звонницы, расположенного на высоте 32 м, открывается прекрасный вид на исторический центр Ярославля», — рассказали эксперты.

Далее в списке расположились Торгашинский хребет (Красноярский край), вершина Камень Черского (Иркутская область), урочище Че-Чкыш (Республика Алтай) и знаменитая Роза Пик (Краснодарский край).

Замыкают рейтинг высота Эфа на Куршской косе (Калининградская область), которая названа в честь инспектора и лесовода Франца Эфа, горы Машук (Ставропольский край) и Большое Богдо (Астраханская область).

«Ради марсианских ландшафтов Богдинско-баскунчакского заповедника нужно проделать долгий путь: из Волгограда ехать на автомобиле больше трёх часов, из Астрахани — примерно четыре с половиной. Но вид на солёное озеро Баскунчак того стоит. По дороге, если будет ветрено, можно услышать, как «поют» скалы: необычный, почти органный звук издают полости в породе», — поделились аналитики. 

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