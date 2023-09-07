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Сенатор Круглый посоветовал туристам внимательно изучать договор при оформлении медстраховки

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Член Совета Федерации Владимир Круглый дал советы туристам по оформлению медстраховки.
Сенатор Круглый посоветовал туристам внимательно изучать договор при оформлении медстраховки
  • Gettyimages.ru
  • © Adie Bush

«Во-первых, необходимо очень внимательно читать договор: например, входят ли туда травмы при занятии спортом, обострение хронических заболеваний. Немногие знают, что в Минздраве России существует спецотдел, который занимается транспортировкой наших граждан из-за границы, если они попали там в госпиталь и находятся в тяжёлом состоянии», — заявил сенатор в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в договор страхования жизни, оформляемый гражданами, входит страховка при выезде за рубеж, а также другие различные бонусы.

Круглый также рекомендовал не отказываться от оформления медстраховки при выезде за рубеж.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев заявил, что в бархатный сезон на туристическом рынке активизируются мошенники.

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