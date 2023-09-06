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Юрист Русяев предупредил об активизации мошенников в бархатный сезон

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Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев заявил, что в бархатный сезон на туристическом рынке активизируются мошенники.
Юрист Русяев предупредил об активизации мошенников в бархатный сезон
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он привёл в качестве примера схему с «эксклюзивными» экскурсиями, когда под видом уникального предложения злоумышленники предлагают экскурсии по завышенным ценам.

Ещё одной схемой эксперт назвал ложные сборы и налоги.

«Остерегайтесь «слишком хороших» предложений. Если что-то звучит невероятно выгодно, скорее всего, это ловушка. В целом проверяйте информацию: прежде чем согласиться на что-либо, поищите отзывы в интернете или поспрашивайте у местных», — сказал Русяев.

По его словам, нужно всегда требовать официальные документы, в том числе чеки, договоры и лицензии.

Ранее руководитель семейного агентства «Агентесса» Ева Харитонова рассказала о схемах мошенничества в сфере аренды квартир.

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