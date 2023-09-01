Специалист Харитонова рассказала о схемах мошенничества в сфере аренды квартир

Руководитель семейного агентства «Агентесса» Ева Харитонова рассказала о схемах мошенничества в сфере аренды квартир.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Харитонова рассказала о схеме мошенничества в так называемых информационных агентствах. По её словам, люди платят и получают список с адресами квартир.

«Вы едете по ним и понимаете, что либо таких адресов не существует вовсе, либо открывшие вам дверь люди даже не планировали сдавать квартиру в аренду», — объяснила специалист.

Ещё одна схема мошенничества связана с посуточными квартирами. Так, мошенники арендуют квартиру на сутки, подделывают документы на объект и сдают её как собственники. В таком случае арендаторы платят три раза — якобы возвращаемый депозит, стоимость аренды за месяц и комиссионные. При этом договор подписывается не в квартире, а арендаторам передаются неподходящие ключи.

Также Харитонова рассказала о схеме, когда «собственник» квартиры получает «залог» на бронь, а после не выходит на связь.

Ранее представители агентств «ИНКОМ-Недвижимость» и «Миэль» рассказали RT о ситуации со стоимостью аренды квартир в столице. Так, по их словам, дороже всего арендаторам обойдётся однокомнатная квартира в ЦАО, а сэкономить на найме жилья можно в Новой Москве и ВАО.