Риелторы назвали среднюю стоимость аренды квартиры в Москве

Представители агентств «ИНКОМ-Недвижимость» и «Миэль» рассказали RT о ситуации со стоимостью аренды квартир в столице. Так, по их словам, дороже всего арендаторам обойдётся однокомнатная квартира в ЦАО, а сэкономить на найме жилья можно в Новой Москве и ВАО.

Согласно данным «ИНКОМ-Недвижимости», средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве в августе в ЦАО составляла 56 тыс. рублей, в ЗАО — 46 тыс., СЗАО — 40,5 тыс., САО — 40,2 тыс., ЮЗАО — 39,4 тыс.

Дешевле аренда жилья могла бы обойтись в ВАО — 37,5 тыс. рублей, СВАО — 38,7 тыс. и ЮВАО — 39 тыс.

В «Миэль», в свою очередь, в список округов с наиболее высокими ставками по аренде однокомнатных квартир также включили ЦАО — 58,9 тыс. рублей, ЗАО — 42,9 тыс., САО — 40,9 тыс., ЮЗАО — 39,9 тыс. и СЗАО — 38, 6 тыс.

Сэкономить, по словам представителей агентства, можно на найме недвижимости в Троицком АО — 26,6 тыс. рублей, в Зеленограде — 27,5 тыс. и Новомосковском АО — 32,9 тыс.

По словам Оксаны Поляковой, заместителя директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости», в 2023 году спрос в масс-маркете сосредоточен на объектах эконом-класса, они постепенно вымывались с рынка.

«Но, поскольку зимой, весной и до середины лета активность арендаторов традиционно не очень высокая, выбор самых экономичных вариантов сохранялся. Со второй половины июля наблюдалось увеличение числа заявок со стороны тех нанимателей, которые хотели успеть подобрать варианты подешевле до начала высокого сезона на рынке (он обычно стартует в августе и длится до середины, а то и конца октября), когда спрос и цены традиционно повышаются», — уточнила она.

В результате, отметила Полякова, наиболее демократичные по стоимости варианты ушли с рынка: в августе самых дешёвых квартир в старой Москве — с арендными ставками 25 тыс. рублей в месяц — уже не было. Нижняя ценовая планка поднялась на 5 тыс. — до 30 тыс. в месяц.

«В сентябре спрос не снизится. Традиционно в этот период наймодатели в сегменте долгосрочной аренды поднимают цены предложения в среднем на 10—15%. Но повышение не будет долгим — к зиме спрос ослабеет, и для привлечения новых арендаторов собственникам придётся снижать стоимость на те же 10—15%», — резюмировала специалист.

Ранее эксперты рассказали RT, какова средняя стоимость квартиры в столице и Новой Москве, и дали прогноз относительно ситуации на рынке недвижимости осенью.