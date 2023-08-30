Специалисты рассказали о самых дорогих и бюджетных квартирах в Москве

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щёкин, а также коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала «Прайм Парк») Дмитрий Голев рассказали RT, какова средняя стоимость квартиры в столице и Новой Москве, и дали прогноз относительно ситуации на рынке недвижимости предстоящей осенью.

Так, по словам Руслана Сырцова, квадратный метр жилья в московских новостройках стоит 419,6 тыс. рублей, а средняя стоимость квартир в столице составляет 22,5 млн рублей.

Самая высокая средняя цена квадратного метра в границах «старой» Москвы зафиксирована на Якиманке — 2,5 млн рублей (303,3 млн за лот), а самая низкая — в Бибиреве, где «квадрат» обойдётся в 198,7 тыс. рублей (6,5 млн рублей за лот).

По мнению Сырцова, цены на жильё в столице к осени вырастут на 1—2%, так как покупатели в связи с повышением ключевой ставки начинают переориентироваться на первичный рынок, где действуют льготные ипотечные программы, напрямую не зависящие от решений Центробанка.

«В свою очередь, на вторичном рынке цены в ближайшей перспективе просядут на 10—15%. Сначала продавцы будут устанавливать дисконт, а затем начнут снижать и заявленную в объявлении стоимость. Те же собственники, которые не рассчитывают на срочную реализацию, вероятно, временно уберут лоты с экспозиции», — объяснил эксперт.

Со своей стороны, Владимир Щёкин рассказал о ситуации с ценами на квартиры в Новой Москве. Стоимость квадратного метра жилья здесь в среднем оценивается в 228,6 тыс. рублей, средняя стоимость квартиры — в 10,8 млн рублей.

Самая высокая средняя цена квадратного метра в пределах Новой Москвы установилась в Сосенском поселении — 249,6 тыс. рублей (11,7 млн рублей за лот), а самая низкая — в Новофёдоровском поселении, примерно 147,3 тыс. рублей (6,8 млн рублей за лот).

«Думаю, что цены на жильё в Новой Москве будут поступательно расти, так как данная локация активно развивается, здесь строятся новые станции метро, транспортные развязки и социальные объекты, что повышает ликвидность реализуемого жилья и помогает выигрывать конкуренцию за клиента у подмосковного рынка», — отметил Щёкин.

Дмитрий Голев, в свою очередь, сообщил RT о ценах на московском рынке новостроек и проектов реконструкции. По его словам, минимальная стоимость лота здесь — 2,9 млн рублей за микроапартаменты площадью 12 кв. м в районе Вешняки, а максимальная (в открытой продаже) — 8,5 млрд рублей за индивидуальную городскую усадьбу в Мещанском районе.

Говоря о ситуации в сфере столичной недвижимости осенью, эксперт допустил всплеск сделок на первичном рынке, особенно совершаемых с помощью субсидируемой ипотеки.

«Помимо повышения ключевой ставки, этому поспособствует конвертация денег в недвижимые активы клиентами, накопившими значительные валютные сбережения. Вторичный рынок, напротив, ждёт спад. Его постепенное восстановление начнётся лишь после снижения ключевой ставки до уровня 10% и ниже», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что в программу реновации в Москве включили более 430 домов, расположенных на северо-западе города.