Бывшую промзону «Братцево» реорганизуют в Москве по программе КРТ
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Об этом информирует НСН.
Всего планируется возвести свыше 550 тыс. кв. м недвижимости.
Город подписал соглашение с инвестором — группой компаний «Инград», согласно которому будет построено 49 тыс. кв. м помещений для учреждений и организаций и более 500 тыс. кв. м жилья.
«В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год», — уточнил вице-мэр.
В настоящее время идёт подготовка площадки к началу строительных работ.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске достроили дом, где значились обманутые дольщики. Второй корпус ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина возводили десять лет.