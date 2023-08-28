Бывшую промзону «Братцево» реорганизуют в Москве по программе КРТ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участке бывшей промышленной зоны «Братцево» в столице возведут жилые дома и офисные помещения в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

Всего планируется возвести свыше 550 тыс. кв. м недвижимости.

Город подписал соглашение с инвестором — группой компаний «Инград», согласно которому будет построено 49 тыс. кв. м помещений для учреждений и организаций и более 500 тыс. кв. м жилья.

«В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год», — уточнил вице-мэр.

В настоящее время идёт подготовка площадки к началу строительных работ.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске достроили дом, где значились обманутые дольщики. Второй корпус ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина возводили десять лет.