Узнать больше

Бывшую промзону «Братцево» реорганизуют в Москве по программе КРТ

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участке бывшей промышленной зоны «Братцево» в столице возведут жилые дома и офисные помещения в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Бывшую промзону «Братцево» реорганизуют в Москве по программе КРТ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует НСН.

Всего планируется возвести свыше 550 тыс. кв. м недвижимости.

Город подписал соглашение с инвестором — группой компаний «Инград», согласно которому будет построено 49 тыс. кв. м помещений для учреждений и организаций и более 500 тыс. кв. м жилья.

«В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год», — уточнил вице-мэр.

В настоящее время идёт подготовка площадки к началу строительных работ.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске достроили дом, где значились обманутые дольщики. Второй корпус ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина возводили десять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить