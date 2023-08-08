В Подольске достроили последний дом, где значились обманутые дольщики. Здание возводили десять лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что это второй корпус ЖК «Шепчинки», который находится на улице Ватутина.

По словам министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна, 70 граждан-соинвесторов получат ключи от квартир уже в сентябре.

В округе досрочно выполнили поручение губернатора Московской области Андрея Воробьёва по решению вопроса обманутых дольщиков.

Также стало известно, что в Крыму из аварийного жилья переселили 60 человек, передаёт телеканал «Крым 24».

Кроме того, также должны переселить людей из 510 жилых помещений.

Ранее руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин заявил, что спрос на вторичное жильё в Челябинске в июле 2023 года вырос на 40,7% по отношению к 2022 году. При этом, по его словам, снизилось число предложений о продаже на 14,2%.