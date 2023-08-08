Спрос на вторичное жильё в Челябинске вырос на 40,7% за год
В беседе с URA.RU эксперт отметил, что по итогам июля можно констатировать, что вторичный рынок в Челябинске развивается и покупатели активно интересуются жильём.
По данным аналитиков, цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 32,7% за год. Средняя цена квартир составила 3,65 млн рублей.
Ранее финансовый директор компании Time Development Евгений Платонов рассказал, что покупатели новостроек могут приобрести жильё без использования ипотеки. Такими инструментами являются трейд-ин и рассрочка.