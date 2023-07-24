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Специалист в сфере недвижимости Платонов назвал варианты покупки жилья без ипотеки

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Финансовый директор компании Time Development Евгений Платонов рассказал, что покупатели новостроек могут приобрести жильё без использования ипотеки. Такими инструментами являются трейд-ин и рассрочка.
Специалист в сфере недвижимости Платонов назвал варианты покупки жилья без ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

«Трейд-ин (зачёт одного объекта недвижимости в счёт другого. — RT) — инструмент, который может быть использован для первоначального взноса на покупку квартиры в рассрочку», — сообщил эксперт в беседе с Life.ru.

Он отметил, что рассрочка — распространённый инструмент покупки, который особенно пользуется популярностью в моменты, когда дорожает ипотека.

Спрос на рассрочку, по оценкам Платонова, вырос примерно на 10% с начала года, после отмены околонулевых ставок по ипотеке.

Ранее директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что в Москве рост цен на новостройки составил 2,5% в течение месяца и есть предпосылки к дальнейшему росту.

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