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Специалист в сфере недвижимости Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки

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Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что в Москве рост цен на новостройки составил 2,5% в течение месяца и есть предпосылки к дальнейшему росту.
Специалист в сфере недвижимости Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Колебания курса валют несильно отразились на состоянии первичного рынка, приток спроса на фоне дешевеющего рубля не превышает 5—7%, сообщил специалист в беседе с Life.ru.  

Однако через квартал, когда наступит очередная фаза закупок стройматериалов, возможна корректировка цен на 12—15% в сторону увеличения, считает Кочетков.

По его словам, ещё один фактор притока спроса на новостройки — это ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ, которое приведёт к повышению процентов по ипотеке на вторичном рынке до 13—15%, тогда как на первичном процентная ставка останется привлекательной — от 6% по госпрограмме.

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