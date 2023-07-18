Специалист в сфере недвижимости Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что в Москве рост цен на новостройки составил 2,5% в течение месяца и есть предпосылки к дальнейшему росту.

Колебания курса валют несильно отразились на состоянии первичного рынка, приток спроса на фоне дешевеющего рубля не превышает 5—7%, сообщил специалист в беседе с Life.ru.

Однако через квартал, когда наступит очередная фаза закупок стройматериалов, возможна корректировка цен на 12—15% в сторону увеличения, считает Кочетков.

По его словам, ещё один фактор притока спроса на новостройки — это ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ, которое приведёт к повышению процентов по ипотеке на вторичном рынке до 13—15%, тогда как на первичном процентная ставка останется привлекательной — от 6% по госпрограмме.

Ране progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.