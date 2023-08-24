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Бочкарёв рассказал, что в Новой Москве в 2024 году будет школа-гигант на 2100 мест

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В деревне Рассказовка в Новой Москве построят школу-гигант на 2,1 тыс. мест за счёт инвестора, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв рассказал, что в Новой Москве в 2024 году будет школа-гигант на 2100 мест
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«Четырёхэтажное здание школы в форме буквы Е состоит из трёх прямоугольных корпусов, объединённых центральной частью. Всего предусмотрено 84 универсальных и специализированных класса, а также помещения для групп продлённого дня», — сказал Бочкарёв.

По его словам, общая вместимость каждого класса составит 25 человек.

Как отметил Бочкарёв, школу встроят в городскую систему образования.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию здание школы планируют в II квартале 2024 года.

Со своей стороны, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что общая площадь школы составит более 33 тыс. кв. м.

«На первом этаже разместятся столовая с обеденным залом на 1,1 тыс. мест, медицинский блок и актовый зал на 250 мест. Здесь будет создана студия для рисования и игре на музыкальных инструментах», — рассказала Пятова.

На территории школы также запланирована высадка более 600 деревьев и кустарников, цветников.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, отметил, что в рамках недавнего исследования 82% жителей Москвы заявили о значимости расположения школ и детсадов в шаговой доступности от жилья.

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