Больше четверти россиян признались, что планируют провести бархатный сезон на дачах

Результаты нового исследования показали, что 28% россиян планируют провести бархатный сезон на дачах, при этом 23% — на отечественных морских курортах.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое аналитическим центром сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Согласно данным исследования, 14% опрошенных планируют отдохнуть на море за границей, 12% хотели бы отправиться изучать один из регионов России, а 8% — пойти в поход.

Аналитики добавили, что летом 2023 года туристы стали чаще пользоваться услугой «Гарантия заселения» и смотреть видеоотзывы.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам совместного исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research, у 63% россиян есть дачные участки.