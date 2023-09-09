Усадьбы Архангельское и Мураново включили в топ мест для поездок на выходные

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда жители Москвы могут отправиться в выходные дни. В список примечательных мест, расположенных недалеко от столицы, они включили усадьбы Архангельское, Мураново, Абрамцево и прочие.

По словам специалистов, в окрестностях столицы находятся настоящие шедевры архитектуры, а также места, хранящие память о великих художниках, композиторах, писателях и поэтах.



Одно из таких мест — музей-заповедник «Архангельское», архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизм, сохранивший основные элементы застройки XVIII–XIX веков.

«Усадьбу называют «подмосковным Версалем», ведь, помимо роскошного парка, здесь находятся коллекции живописи и скульптуры, библиотека и театр декораций, построенный по проекту итальянского художника Пьетро Гонзаги. В разное время это место принадлежало князьям Одоевским, Голицыным и Юсуповым. Усадьба находится недалеко от Красногорска», — рассказали эксперты.

Ещё одна локация, которую стоит посетить, — Переделкино. В разное время здесь жили и работали Исаак Бабель, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и другие выдающиеся литераторы. Знаковые объекты на территории посёлка — дома-музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского и Булата Окуджавы.

«Сегодня бывший городок писателей превратился в современное пространство с литературными резиденциями и насыщенной культурной жизнью. В Доме творчества есть библиотека с читальным залом, ресторан, бар, гостиная и коворкинг», — уточнили представители сервиса.

Следующий пункт назначения — музей-заповедник Мураново, который связан с поэтами Евгением Баратынским и Фёдором Тютчевым.

«Комплекс объединяет в себе несколько построек: главный усадебный дом, флигель, церковь Спаса Нерукотворного и другие здания. В усадьбе XIX века получится погрузиться в атмосферу дворянского быта — в собрании музея представлена коллекция старинной мебели, фарфор, живопись и внушительная мемориальная библиотека», — сказали RT аналитики.

Также в рейтинг интересных маршрутов вошли Клин и Быково. В Клину находится музей-заповедник П.И. Чайковского — усадьба, где композитор провёл последние годы жизни, а в Быково путешественников ждёт дворец в стиле ренессанс из красного кирпича. Однако зайти в усадьбу не получится — вход в неё закрыт.

Музей-заповедник «Абрамцево» — последняя локация в составленном рейтинге. Она представляет собой комплекс, состоящий из памятников архитектуры XVIII и XIX веков, парка и живописных окрестностей реки Вори.

«Когда Абрамцево приобрёл театральный деятель Мамонтов, в усадьбе жили Поленов, Репин, Серов, Врубель и другие великие художники, музыканты и актёры. Именно здесь Васнецов написал картины «Алёнушка» и «Три богатыря». В собрании музея хранится более 25 тыс. экспонатов: живопись, графика, скульптура, фотографии и архивы владельцев усадьбы», — резюмировали специалисты.

Ранее представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» рассказали RT, куда осенью россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой. В числе подобных направлений — Вологда, Магас, Минск, Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.