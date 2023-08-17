Аналитики назвали Вологду и Минск выгодными турнаправлениями осенью

Представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» рассказали RT, куда осенью (в бархатный сезон) россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой. В числе подобных направлений — Вологда, Магас, Минск, Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.

Так, по словам экспертов OneTwoTrip, наиболее бюджетные перелёты в начале осени (в одну сторону) можно найти в Вологду: билет обойдётся примерно в 4,5 тыс. рублей.



За 5,1 тыс. рублей удастся долететь до столицы Ингушетии — города Магаса. В список доступных вариантов также входят Комсомольск-на-Амуре (6,4 тыс. рублей), Псков (6,5 тыс. рублей), Курильск (7 тыс. рублей) и Южно-Курильск (7,3 тыс. рублей), Москва (7,6 тыс. рублей) и Петербург (7,7 тыс. рублей).

Самым недорогим зарубежным направлением в бархатный сезон, по словам аналитиков, может стать Минск: авиабилет в столицу Белоруссии стоит порядка 10 тыс. рублей.

Далее следуют Ереван (12 тыс. рублей) и Ош (13,5 тыс. рублей).

Также относительно бюджетно можно отправиться в Бишкек (14,1 тыс. рублей), Гюмри (14,4 тыс. рублей), Худжанд (14,6 тыс. рублей), Стамбул (16 тыс. рублей) и Астану (17,2 тыс. рублей).

В свою очередь, специалисты «Туту.ру» для путешествия в бархатный сезон предложили рассмотреть возможность поездки в Калининградскую область, Карелию, Алтай, Поволжье, Иркутскую область (озеро Байкал) и Хакасию.

В начале сентября в Калининградской области сохраняется тёплая погода, а с октября начинаются дожди. Поэтому лучше посетить Калининград, Светлогорск и Зеленоградск именно в начале осени.

Стоимость размещения в сентябре на одну ночь в трёхзвёздочном отеле (до 5 км от центра): Калининград — от 2,9 тыс. рублей, Светлогорск — от 2,4 тыс. рублей, Зеленоградск — от 4,1 тыс. рублей.

«Остальные регионы особенно полны красок в расцвете осени. Если вы хотите отправиться на Алтай, то одна ночь в трёхзвёздочном отеле в Горно-Алтайске в середине октября будет стоить от 2,9 тыс. рублей. Апартаменты в Горно-Алтайске в середине октября — от 2,5 тыс. рублей», — добавили собеседники RT.

Проживание в трёхзвёздочном отеле в Листвянке (озеро Байкал) будет стоить от 4,9 тыс. рублей за ночь, в Сортавале — от 7,1 тыс. рублей, а в Абакане — от 2,2 тыс. рублей.

Ранее RT сообщал, что эксперты составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В соответствующий список вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.