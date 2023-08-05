Специалисты назвали поездки в Поволжье и Калининград альтернативой туризму в Сочи летом

Представители сервиса «Туту.ру» рассказали RT, какие регионы страны россияне могут рассмотреть летом в качестве альтернативы поездкам в Сочи или Анапу — на привычные всем курорты Краснодарского края.

«Если вы хотите совместить бриз и культурную программу, то подойдут Санкт-Петербург и Калининград. Города с богатой историей, достопримечательностями и морем. В Ленинградской области много пляжей с белоснежным песком, где можно искупаться в жаркую погоду. Калининград окружают курортные города с европейской архитектурой и чистыми пляжами. А чтобы путешествие запомнилось надолго, отправляйтесь на Куршскую косу», — отметили в сервисе.

Вместе с тем в традиционный период отпусков россияне могут поехать на Алтай, где есть возможность исследовать горы или отправиться в сплав по Катуни, на Байкал — в местные этнодеревни, или в Поволжье, знаменитое круизами и рыбалкой, резюмировали в «Туту.ру».

Ранее глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, в каких европейских странах россияне могут отдохнуть этим летом, учитывая существующие в связи с текущей обстановкой ограничения.