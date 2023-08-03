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Аналитики назвали плюсы и минусы автопутешествий с водителем

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Эксперты сервиса «Авито Услуги» выяснили, что в России всё более популярным становится такой вид туризма, как автопутешествия с водителем.

Самыми распространёнными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа.

Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что это вид туризма, когда водитель возит гостя по заранее спланированным маршрутам, одновременно выполняя роль гида. По его словам, это даёт туристам возможность сэкономить.

Со своей стороны, эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова посоветовала отдавать предпочтение только лицензированным фирмам.

«Она (фирма. RT) обязана следить за водительским составом и соблюдать определённые требования по страхованию. Есть проверки: опыт вождения, психическое здоровье человека», — уточнила эксперт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

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