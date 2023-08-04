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В РСТ назвали подходящие для отдыха россиян европейские страны

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Глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, в каких европейских странах россияне могут отдохнуть этим летом, учитывая существующие в связи с текущей обстановкой ограничения.
В РСТ назвали подходящие для отдыха россиян европейские страны
  • Gettyimages.ru

Ряд стран категорически приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, это Польша, Словакия, Финляндия, Эстония, Норвегия, сообщил эксперт в беседе с URA.RU.

Есть страны, которые продолжают выдавать визы россиянам, но оформляют их несколько дольше, это Болгария, Испания, Греция.

Черногория — страна, которую можно посетить без визы, отметил Мохов.

«Это страна, в которую можно сейчас спокойно россиянам полететь, но через перекладные пути, поскольку прямого рейса из России туда нет», — объяснил он.

При этом Мохов подчеркнул, что с учётом пересадок время, за которое можно добраться до пункта назначения, может увеличиться до суток. К тому же такое путешествие обойдётся значительно дороже.

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.

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