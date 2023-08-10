Дубну и Орехово-Зуево включили в список лучших мест для отдыха у воды недалеко от Москвы

Представители сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В соответствующий список, как выяснил RT, вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.

В Дубне (Московская область), по словам экспертов, открыто несколько пляжей. Один из них — городской, он находится у набережной Менделеева. В числе его достоинств — мелкий песок и необходимая инфраструктура.



«Ещё один пляж, за которым ухаживает администрация города, находится на Иваньковском водохранилище. Средняя стоимость ночи в местном отеле — 3 тыс. рублей. Любителям отдыха с палатками подойдут дикие берега подальше от центра», — отметили представители сервиса.

Также в числе вариантов пляжного досуга недалеко от столицы — локации в районе Можайского водохранилища, Орехова-Зуева, Серпухова и Коломны, добавили в OneTwoTrip.

Например, на водохранилище разрешено рыбачить, кататься на лодках и устраивать барбекю. Туристы здесь останавливаются на базах отдыха, в палатках и отелях. Средняя стоимость ночи в последних составляет 3,4 тыс. рублей.

В Орехове-Зуеве можно отдохнуть на берегах Исаакиевского озера и на «Золотых песках» на озере Коротково. Размещение в окрестностях обойдётся туристу в среднем в 3,5 тыс. рублей.

В Серпухове работает новый пляж «Серпуховские Мальдивы» с бесплатными лежаками, детскими аттракционами, кабинками для переодевания, туалетами и парковкой, а в Коломне — городской пляж рядом с местным Кремлём. Кроме того, в районах Колычёво и Бочманово есть локации с минимальной инфраструктурой и красивыми видами.

Средняя цена на жильё в отеле Серпухова — около 4 тыс. рублей за ночь, в Коломне — примерно 2,1 тыс. рублей.

Если же проще добраться до Тверской области, специалисты OneTwoTrip советуют обратить внимание на песчаные пляжи в Конакове. Среди них есть как оборудованные зоны, так и дикие.

«В черте города находится Центральный пляж с минимальной инфраструктурой. Более приспособленные для отдыха — «Верхневолжский», «Дафна» и «Ривер Клаб». Средняя стоимость ночи в отеле составит 3,5 тыс. рублей», — уточнили эксперты.

Ранее представители сервиса «Туту.ру» рассказали RT, какие регионы страны россияне могут рассмотреть летом в качестве альтернативы поездкам в Сочи или Анапу — на привычные всем курорты Краснодарского края.