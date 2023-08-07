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Жителей столицы пригласили на новые экскурсии по районам Москвы

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Проект «Гуляем по Москве» представил новые бесплатные экскурсии по столичным районам.
Жителей столицы пригласили на новые экскурсии по районам Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта, созданного с целью развития межрайонного туризма в мегаполисе, гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам столицы в период с 10 августа по 31 декабря.

В этом сезоне гостям предлагают посетить полуторачасовые прогулки по районам Хорошёво-Мнёвники, Левобережный, Свиблово, Сокол, Щукино, Чертаново Северное и Южное, Коньково, Тимирязевский, Выхино-Жулебино и Лефортово.

Осенью 2022 года более 2 тыс. человек посетили 40 экскурсий по 20 районам.

Ранее сообщалось, что вышел гид «Весёлая прогулка по Петербургу» для детей-туристов. Буклет уже начали распространять в Москве и Московской области, заявили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

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