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Индия и Китай впервые вошли в топ стран для поездок на ноябрьские праздники

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Ксения Калинкина
Аналитики «Яндекс.Путешествий» рассказали RT, что Индия, Китай, Таиланд и Турция в числе прочих стран пользуются наибольшей популярностью среди россиян для поездок на предстоящие ноябрьские праздники.
Индия и Китай впервые вошли в топ стран для поездок на ноябрьские праздники
  • РИА Новости

В 2023 году авиаперелёты по России в период с 2 по 6 ноября составили 68,1% от всех бронирований (против 73,73% в 2022 году), а полёты в страны ближнего зарубежья — 6,87% (интерес к СНГ остался на уровне 2022 года). 

Спрос же на путешествия в дальнее зарубежье вырос за год на 5,63%: в 2022 году это направление составило 19,41% от всех бронирований авиабилетов, а в этом — 25,04%. 

Вместе с тем в этом году расширился список направлений, которые россияне часто выбирают для поездок на ноябрьские праздники. Так, в топ стран, куда жители страны планируют улететь в ноябре, впервые вошли Индия и Китай. Однако самые популярные направления здесь — это Таиланд, Турция, ОАЭ, Индия, Китай и Сербия.

Рейтинг популярности направлений в страны СНГ традиционный: Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

Ранее RT сообщал, что эксперты составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В соответствующий список вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.

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