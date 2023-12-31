Симоньян: фрагменты с Лолитой и Киркоровым вырезали из новогодних программ

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что фрагменты с участием артистов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской вырезали из эфира новогодних программ на федеральных каналах.

Об этом она написала в Telegram.

«В итоге Первому и «России 1» пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова», — говорится в сообщении.

Главред RT добавила, что на телеканале НТВ фрагменты с артистами останутся в усечённом виде, поскольку они ведут финалы двух шоу. Кроме того, добавила Симоньян, на телеканале ТНТ пересняли целый кусок кино с участием Киркорова.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке в клубе «Мутабор». Российский певец Дима Билан также объяснил своё участие в вечеринке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения «вечеринки» Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.