Билан вслед за Киркоровым объяснил своё участие в вечеринке Ивлеевой
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«Приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров... О дресс-коде я знал, но понимание дресс-кода у каждого своё... Когда я пришёл туда, я понял, в какой обстановке нахожусь, и уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки не будет», — сказал он.
Билан подчеркнул, что хорошо понимает негодование соотечественников и бойцов, «которые защищают нас на передовой».
Ранее народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.
В Роскомнадзоре при этом нашли признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки.
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой» вечеринки.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.