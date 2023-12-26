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Билан вслед за Киркоровым объяснил своё участие в вечеринке Ивлеевой

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Российский певец Дима Билан объяснил своё участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Билан вслед за Киркоровым объяснил своё участие в вечеринке Ивлеевой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров... О дресс-коде я знал, но понимание дресс-кода у каждого своё... Когда я пришёл туда, я понял, в какой обстановке нахожусь, и уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки не будет», — сказал он.

Билан подчеркнул, что хорошо понимает негодование соотечественников и бойцов, «которые защищают нас на передовой».

Ранее народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

В Роскомнадзоре при этом нашли признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой» вечеринки.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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