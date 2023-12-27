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Милонов: артистам нужен свод правил для сверки своей деятельности и высказываний

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения «вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.
Милонов: артистам нужен свод правил для сверки своей деятельности и высказываний
  • РИА Новости

«Вечеринка Ивлеевой — это какая-то фантасмагорическая глупость и пошлость. Это неуместно, некрасиво и отвратительно. Но я думаю, что придумывать какое-то особо изощрённое наказание за пошлость не надо. Она и её гости столкнулись с народным возмущением, общественным мнением, которые стали для них самым суровым наказанием», — отметил собеседник RT.

По его словам, российским артистам не хватает морального кодекса, свода правил, с которым они могут сверять свою деятельность и публичные высказывания.

«Возможно, что такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, документ не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего. А вообще, лучше бы наши проштрафившиеся артисты, в знак своего раскаяния, взяли и скинулись, например, на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО», — заключил депутат.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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