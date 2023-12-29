Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки
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Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, в ходе проведения вечеринки её организаторами был допущен ряд нарушений общественного порядка.
В их числе: оскорбляющий человеческое достоинство обнажённый вид участников вечеринки, а также пропаганда ЛГБТ* и нецензурная брань в общественном месте.
«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Москве признал скандальную вечеринку Ивлеевой в клубе «Мутабор» пропагандой ЛГБТ.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.