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Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки

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Лефортовский районный суд города Москвы назначил актрисе, блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор».
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, в ходе проведения вечеринки её организаторами был допущен ряд нарушений общественного порядка.

В их числе: оскорбляющий человеческое достоинство обнажённый вид участников вечеринки, а также пропаганда ЛГБТ* и нецензурная брань в общественном месте.

«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве признал скандальную вечеринку Ивлеевой в клубе «Мутабор» пропагандой ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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