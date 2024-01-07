Аллергологи порекомендовали съедать не более трёх мандаринов в день

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева и иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказали в беседе с RT, кому нельзя есть мандарины.

По словам Марины Аплетаевой, чаще всего аллергия на мандарины возникает у детей.

«Начинать лучше с малого количества, чтобы, если есть аллергическая реакция, её можно было заметить и ограничить приём. Аллергия на цитрусовые проявляется уже на малые дозировки», — объяснила врач.

У взрослых, по мнению специалиста, аллергия случается реже, но количество съеденных фруктов тоже имеет значение.

В сутки аллерголог порекомендовала ограничиться максимум двумя-тремя штуками.

«Из цитрусовых наименьшая реакция наблюдается на лимон, потому что мы не съедаем их в большом количестве, но для детей количество может не иметь значения», — уточнила Аплетаева.

Как добавила врач иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина, допустимое количество мандаринов в день также зависит от возраста и проблем с ЖКТ.

«У многих детей, особенно до восьми лет, недостаточно ферментов, которые расщепляют пищевые продукты, и тогда образуются крупные молекулы, которые могут играть роль аллергенов, проникая в кровь», — рассказала она.

Помимо этого, собеседница RT предупредила, что у пациентов с аллергией на амброзию и полынь может возникнуть перекрёстная пищевая аллергия на цитрусовые.

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