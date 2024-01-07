Аллергологи порекомендовали съедать не более трёх мандаринов в день
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По словам Марины Аплетаевой, чаще всего аллергия на мандарины возникает у детей.
«Начинать лучше с малого количества, чтобы, если есть аллергическая реакция, её можно было заметить и ограничить приём. Аллергия на цитрусовые проявляется уже на малые дозировки», — объяснила врач.
У взрослых, по мнению специалиста, аллергия случается реже, но количество съеденных фруктов тоже имеет значение.
В сутки аллерголог порекомендовала ограничиться максимум двумя-тремя штуками.
«Из цитрусовых наименьшая реакция наблюдается на лимон, потому что мы не съедаем их в большом количестве, но для детей количество может не иметь значения», — уточнила Аплетаева.
Как добавила врач иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина, допустимое количество мандаринов в день также зависит от возраста и проблем с ЖКТ.
«У многих детей, особенно до восьми лет, недостаточно ферментов, которые расщепляют пищевые продукты, и тогда образуются крупные молекулы, которые могут играть роль аллергенов, проникая в кровь», — рассказала она.
Помимо этого, собеседница RT предупредила, что у пациентов с аллергией на амброзию и полынь может возникнуть перекрёстная пищевая аллергия на цитрусовые.
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