Врач Тимаков посоветовал следить за состоянием здоровья ребёнка осенью

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков перечислил в беседе с RT ряд важных правил, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить и поддержать здоровье ребёнка в нестабильный осенний период.

«Сегодня сложно говорить о подготовке к осенне-зимнему периоду, потому что осень уже вошла в свои права. Так что изменить что-то кардинально в этом отношении вряд ли получится. Тем не менее, пока погода достаточно комфортная, тёплая, общие рекомендации такие: ребёнка нужно одевать по погоде, не стоит его сильно укутывать. Сейчас такой период, когда рекомендуется избегать потливости, потому что, например, возможный контраст температур может быть чреват резким переохлаждением, бронхитом, ангиной, заболеваниями мочевыводящих путей», — уточнил Тимаков.

Говоря о режиме дня, врач отметил, что во время школьных каникул ребёнку следует больше отдыхать, сменить сферу деятельности.

«Если вы собираетесь отвести ребёнка на развлекательное мероприятие, важно обратить внимание на его состояние. Так, если вы заметили у него катаральные явления — насморк или кашель, а, возможно, даже температуру, в общественные места его водить не стоит, чтобы не заразить других в сезон ОРВИ», — подчеркнул Тимаков.

Ещё одна важная рекомендация: в преддверии зимы важно набраться витаминов, добавил специалист.

«Сейчас сезон этому способствует. Обратите внимание на овощи, фрукты и ягоды — те же клюкву, бруснику, виноград. В целом у ребёнка должен быть разнообразный рацион, в который входят натуральные продукты, пока ещё максимально наполненные полезными свойствами», — резюмировал педиатр.

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